Funnix - Altreifen in Gräben entsorgt

Unbekannte haben in Funnix Altreifen in Gräben entsorgt. Zwischen Samstag und Dienstag wurden im Bereich Berdumer Oberdeich etwa 20 Altreifen unerlaubt abgelegt. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 04462 9110 um Hinweise gebeten.

Friedeburg - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Friedeburg. Ein schwarzer VW Tiguan wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Zwischen 11.15 Uhr und 11.20 Uhr touchierte nach ersten Erkenntnissen ein weißer Pkw den VW an der Friedeburger Hauptstraße. Der VW stand in einer Parkbucht. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

