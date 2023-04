Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Einbruch in Wohnhaus

Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Norden - Berauscht gefahren

Norden - Unfallflucht

Moordorf - Toilettenhäuschen brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Marienhafe ist eingebrochen worden. Im Speckweg verschafften sich Unbekannte am Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Haus und durchsuchten die Innenräume. Die Täter entwendeten Wertsachen und flüchteten. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Ihlow betrunken von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-jährige Fahrer eines Renault war gegen 12 Uhr auf der Lübbertsfehner Straße in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar alleinbeteiligt von der Straße abkam. Er landete in einem Entwässerungsgraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Norden - Berauscht gefahren

Einen E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Donnerstag in Norden gestoppt. Der 43-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Amselstraße, als er von den Beamten angehalten und kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Kokain und Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr touchierte ein Unbekannter vor einem Supermarkt einen grauen Opel Corsa und flüchtete anschließend unerlaubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

Brandgeschehen

Moordorf - Toilettenhäuschen brannte

In Moordorf ist ein Toilettenhäuschen auf einem Schulgelände in Brand geraten. Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr meldeten Zeugen das Feuer im Schultrift vor einer Turnhalle. Die Feuerwehr Victorbur übernahm die Löscharbeiten. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Klärung der Braundursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell