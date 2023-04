Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Herne: Bundespolizisten stellen Schlagring und Messer sicher

Herne - Gelsenkirchen (ots)

Am Montag (3. April) kontrollierten Bundespolizisten im Herner Bahnhof zwei Männer. Beide führten verbotene Gegenstände mit sich.

Gegen 1:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof Herne. Dabei trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen, welcher ihnen seinen Personalausweis aushändigte. Auf die Frage, ob der Deutsche gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, übergab er den Einsatzkräften einen Schlagring. Dieser befand sich zuvor griffbereit in seiner linken Jackentasche.

Der junge Mann aus Herne gab an, dass er diesen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof gefunden habe und ihn zur Selbstverteidigung bei sich führen würde.

Am Abend, gegen 19:30 Uhr, überprüften Bundespolizisten einen Deutschen im Herner Bahnhof. Dieser verneinte, derartige gefährliche Gegenstände bei sich zu haben. Da der 16-Jährige zunehmend nervöser wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte ihn. Dabei fanden die Beamten ein Einhandmesser in seiner Umhängetasche. Der junge Duisburger gab an, dass er nicht gewusst habe, dass das Messer in seiner Tasche sei.

Es handelt sich hierbei um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.

Die Bundespolizisten stellten die Waffen sicher und leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz ein.

