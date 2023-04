BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gesuchter geht für 11 Monate in Haft Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gesuchter geht für 11 Monate in Haft

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gesuchter geht für 11 Monate in Haft

Köln (ots)

Gestern Mittag (03.04.2023) kontrollierte die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann in der E-Passage. Das Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den 45-Jährigen Krefelder wegen "Gefährlicher Körperverletzung" zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und der Festgenommene sitzt nun seine 11 Monate in Haft ab.

