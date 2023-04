BPOL NRW: Mit Skalpell bedroht - Bundespolizisten trennen Kontrahenten

Hamm - Herford (ots) - Fünf Tatverdächtige hat die Bundespolizei in Hamm am Samstag (1. April) nach Diebstählen in Fernzügen festgenommen. In der Nacht ist eine Frau im ICE von Berlin nach Köln bestohlen worden. Nach einer Fahrscheinkontrolle hatte sie ihre Brieftasche in die Jacke gesteckt und diese am Kleiderhaken aufgehängt. Nach ihrem Ausstieg in Herford ...

mehr