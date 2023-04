Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebeszüge im ICE - Bundespolizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

Hamm - Herford (ots)

Fünf Tatverdächtige hat die Bundespolizei in Hamm am Samstag (1. April) nach Diebstählen in Fernzügen festgenommen.

In der Nacht ist eine Frau im ICE von Berlin nach Köln bestohlen worden. Nach einer Fahrscheinkontrolle hatte sie ihre Brieftasche in die Jacke gesteckt und diese am Kleiderhaken aufgehängt. Nach ihrem Ausstieg in Herford bemerkte sie den Diebstahl ihrer Brieftasche. Sie meldete sich bei Bundespolizisten, die am Bahnhof in Herford im Einsatz waren. Die Beamten informierten ihre Kollegen in Hamm, wo der ICE kurz darauf einen Halt hatte.

In Hamm nahmen Bundespolizisten dann drei Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren fest. Sie waren auch dem Zugpersonal wegen ihres konspirativen Verhaltens aufgefallen. Offensichtlich hielten sie nach Gelegenheit zum Diebstahl Ausschau und wurden von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Durchsuchung der drei Männer aus Algerien, Libyen und Tunesien förderte dann auch tatsächlich einiges an Diebesgut zutage, nicht jedoch die gesuchte Brieftasche.

In einem zweiten Fall haben Bundespolizisten mittags einen 27-jährigen Algerier und einen 49-jährigen Tunesier festgenommen. Ebenfalls im ICE von Berlin nach Köln waren sie durch das Zugpersonal dabei beobachtet worden, wie sie sich an fremdem Gepäck zu schaffen machten. Die Zeugen informierten die Bundespolizei, die die beiden Männer in Hamm in Empfang nahm. Es wurde ermittelt, dass mindestens vier weitere Fahrgäste Opfer von Diebstählen geworden waren. Es wurden überwiegend elektronische Geräte aus dem Gepäck gestohlen. Das Diebesgut wurde bei den Tatverdächtigen nicht aufgefunden. Ob es im Zug deponiert oder an bislang unbekannte Mittäter übergeben wurde, ist Gegen-stand der weiteren Ermittlungen.

Gegen die fünf Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Bandendiebstahls und Fahrgelddelikten eingeleitet. Sie waren darüber hinaus alle ohne Fahrschein unterwegs.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell