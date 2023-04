Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise kurzfristig gefährdet - Bundespolizei verhaftet gesuchte Straftäterin

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagvormittag (03.04.2023) eine 42-jährige Frau fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Die moldauische Staatstangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht. Diese hatte im März dieses Jahres einen Haftbefehl wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen gegen die im November 2022 Verurteilte erlassen. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tagen konnte die Frau abwenden, indem sie die Geldstrafe in Höhe von 1.050 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat die in Moldau lebende Reisende ihren Flug in die Türkei an.

