Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

32-Jähriger geriet in den Gegenverkehr

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Samstag (1. April 2023) gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Nütterden auf der Lindenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 32-jähriger Mann aus Nijmegen (NL) befuhr die Lindenstraße in Richtung Kleve. An der Kreuzung zum Erlendeich nahm er das verkehrsbedingte Bremsen der Vorausfahrenden zu spät war und wich auf die Gegenfahrspur aus. Dort kollidierte sein Wagen mit dem BMW eines 59-jährigen Fahrers aus Overbetuwe (NL), der mit zwei Beifahrerinnen unterwegs war. Schwerverletzt wurde durch den Zusammenstoß der 32-jährige Suzuki-Fahrer und die 58-jährige Beifahrerin im BMW. Der 59-Jährige sowie seine 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Die Lindenstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Einsatzkräfte stellten den Suzuki sicher. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell