Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verfassungswidrige Farbschmierereien auf einen Imbisswagen gesprüht

Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Freitag (31. März 2023) um 18:30 bis Samstag (1. April 2023) um 09:30 Uhr brachten unbekannte Täter am Roermonder Platz auf einem Imbisswagen Farbschmierereien, unter anderem drei Hakenkreuze, auf. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen geben Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell