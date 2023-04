Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Straelen (ots)

Am Freitag (31. März 2023) gegen 16.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Duisburger mit seinem Mercedes Sprinter die Wankumer Straße in Richtung Wankum. Beim Überqueren der Bundesstraße 58 (Broekhuysener Straße) kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoss mit einem Gespann (Traktor plus Planwagen), welches von einer 62-Jährigen aus Mönchengladbach geführt wurde und auf der Bundesstraße 58 in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Der Mercedes Sprinter kippte durch den Zusammenstoss auf die Seite, beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zur Unfallzeit war die Lichtsignalanlage an der Kreuzung ausgefallen. Die Vorfahrtregelung erfolgte somit durch die aufgestellten Verkehrszeichen. Darüber hinaus wiesen Warnschilder auf den Ausfall der Lichtsignalanlage hin. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

