Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (06.05.2023) einen 28-Jährigen und am Sonntag (07.05.2023) einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, die beide im Verdacht stehen, auf dem Frühlingsfest Frauen sexuell belästigt zu haben. Der 28-Jährige trat am Samstag gegen 15.15 Uhr zunächst von hinten an eine 24-Jährige heran und fasste ihr ans Gesäß. Anschließend ging er weiter und fasste kurz darauf einer 23 Jahre alten Frau ebenfalls an das Gesäß. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin an der Unterführung Kegelenstraße vorläufig fest. Ein Zeuge beobachtete am Sonntag (07.05.2023) kurz vor 21.00 Uhr, wie der 23-Jährige in einem Festzelt zunächst einer unbekannten Frau an das Gesäß und kurz darauf einer ebenfalls unbekannten Frau an die Brüste fasste. Der Zeuge verständigte Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, die den Tatverdächtigen den alarmierten Polizisten übergaben. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Geschädigte, insbesondere die beiden unbekannten Frauen aus dem Festzelt werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell