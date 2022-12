Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen - Hardt- und Schönbühlhof: Selbstbedienungsautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen an zwei am Ortsausgang Hardt- und Schönbühlhof gelegenen Selbstbedienungsautomaten eines Hofladens zu schaffen. Sie brachen einen Eisautomaten auf und entwendeten aus diesem mehrere hundert Euro Münzgeld. Weiterhin versuchten sie vergeblich einen dortigen Eierautomaten aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, zu melden.

