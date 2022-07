POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Wachtberg-Pech - Unbekannte entwendeten Schmuck - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In der Nacht zum 25.05.2022 verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel in Bonn-Castell. Sie betraten zunächst den an der Graurheindorfer Straße gelegenen Eingangsbereich, hebelten dort eine Metalltüre auf und gelangten so in öffentlich nicht zugängliche Bereiche des Hotels. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. ...

