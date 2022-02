Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Festnahme einer mit Haftbefehl gesuchten Person

Diensthündin mit ausgezeichneter Spürnase

Geldern (ots)

Wie wichtig Diensthunde bei der Unterstützung von Polizeieinsätzen sind, macht der folgende Fall wieder deutlich.

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann sollte am Mittwoch (16. Februar 2022) gegen 18.00 Uhr festgenommen werden. Die Beamten machten den Aufenthaltsort des 74-jährigen Gesuchten aus, wobei es mehrere eindeutige Anzeichen gab, dass er sich in einer Wohnung in Veert aufhalten würde. In der Wohnung konnte der Mann von den Einsatzkräften aber nicht festgestellt werden. Die Diensthündin "Arya" - mit seiner ausgezeichneten Spürnase - machte sein Versteck jedoch schnell ausfindig. Der 74-Jährige war durch ein Fenster auf einen Vorsprung geflüchtet und sprang von dort etwa anderthalb Meter in die Tiefe, wobei er sich am Fußgelenk verletzte. Anschließend versteckte er sich geschickt hinter einer aufgestellten Motorhaube im Hinterhof des Hauses, bis "Arya" ihn stellte. Der verletzte Fuß des Festgenommenen wurde im Anschluss im Krankenhaus behandelt.

Das Aufspüren von Personen in Verstecken ist Bestandteil der Schutzdienstarbeit der Diensthunde und wird ausgiebig trainiert, was letztlich zu erfolgreicher Polizeiarbeit beiträgt. (ms)

