POL-WAF: Beckum. Mobilität im Wandel - Polizei gibt Informationen rund um E-Scooter und Pedelec

Brauche ich eine Versicherung für einen E-Scooter? Wie sichere ich diesen am besten gegen Diebstahl? Wo gibt es Pedelectrainings? Diese Fragen und mehr beantwortet die Polizei am Montag, 22.5.2023 zwischen 9.00 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Beckum. Marktbesucher sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, um mit den Kräften der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention am polizeilichen Informationsstand zum Thema "Mobilität im Wandel" ins Gespräch zu kommen.

