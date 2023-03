POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Bad Hönnningen (ots) - Am gestrigen Nachmittag, ca. 16:30 Uhr, kam es in Bad Hönningen, in der dortigen Postfiliale zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 18 jährige Frau legte die Geldbörse am Schalter ab, um eine Erledigung vorzunehmen. Sie wurde kurz abgelenkt und sah sich auf einem anderen Tisch um. In diesem sehr kurzen Zeitraum wurde die Geldbörse mit Bargeld und vielen persönlichen Dokumenten entwendet. ...

