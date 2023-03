Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Geldbörse

Bad Hönnningen (ots)

Am gestrigen Nachmittag, ca. 16:30 Uhr, kam es in Bad Hönningen, in der dortigen Postfiliale zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 18 jährige Frau legte die Geldbörse am Schalter ab, um eine Erledigung vorzunehmen. Sie wurde kurz abgelenkt und sah sich auf einem anderen Tisch um. In diesem sehr kurzen Zeitraum wurde die Geldbörse mit Bargeld und vielen persönlichen Dokumenten entwendet. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann um die 60 Jahre alt, er war ca. 185 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Möglicherweise befanden sich weitere Kunden im Verkaufsraum.

Eventuelle Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Linz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell