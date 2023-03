Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Hemmelzen (ots)

Aufgrund vehementer Beschwerden wurden am 30.03.2023 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr abermals Verkehrskontrollen im Bereich Hemmelzen an verschiedenen Zufahrten bzw. Wirtschaftswegen in Richtung der B 8 durchgeführt. Hintergrund ist die Nichtbeachtung des dort, aufgrund von Bauarbeiten angeordneten Durchfahrtsverbotes. Ferner wurde festgestellt, dass dort die, zur Verkehrssicherheit aufgebauten Absperrbaken zur Seite geräumt wurden. Die Polizei weist daraufhin, dass durch das Wegräumen oder Beiseitestellen von Einrichtungen, die der Verkehrssicherheit dienen der Straftatbestand "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" verwirklicht wird und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Die alleinige Nichtbeachtung des Durchfahrtsverbotes wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50, -- EUR verwarnt. Sollte es darüber hinaus zu Beschädigungen am Straßenbelag oder anderer Vermögenswerten kommen, können außerdem Ersatzansprüche geltend gemacht werden.

