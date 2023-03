Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschildern

Altenkirchen (ots)

Am heutigen Tag, 30.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Diebstahl in der Raiffeisenstraße in Altenkirchen (Nähe Raiffeisenmarkt). An dem auf einem ehemaligen Betriebsgelände abgestellten Wohnmobil wurden das vordere und hintere Kennzeichenschild abmontiert und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02681-9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell