Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Push-TAN an Betrüger weitergegeben

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, hätte jedoch auch überall sein können

Tatzeit: 11.10.2022, 13:20 Uhr

Ein kurzer unkritischer Moment bei einem Bankkunden und Betrüger ergaunerten eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Am Dienstag vergangener Woche erhielt der Geschädigte einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab an, dass seine Push-TAN inaktiv sei. Um diese wieder zu aktivieren, solle er zwei TANs freigeben. Der Angerufene tat wie ihm aufgetragen wurde, mit den bereits beschriebenen fatalen Folgen. Bei dem Telefonat mit dem hochdeutsch sprechenden Betrüger wurde im Display eine Mobilfunknummer angezeigt. Aber dieser Umstand und auch die Tatsache, dass niemals Bankmitarbeiter TANs am Telefon erfragen, ließ das Opfer zunächst nicht stutzig werden. (db)

