Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Taxifahrers

Waldbreitbach (ots)

Am Mittwochabend kam es um 20:41 vor der Volksbank in der Raiffeisenstraße in Waldbreitbach zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Taxifahrers. Der Beschuldigte wollte zum Schulzentrum nach Waldbreitbach gebracht werden. Nachdem er dort angab, nicht bezahlen zu können, wollte er an der Volksbank Geld abheben. Da der Geldautomat zur Nachtzeit außer Betrieb war, händigte der Beschuldigte dem Taxifahrer zunächst seinen Ausweis aus. Um 20:41 Uhr meldete sich der Taxifahrer per Notruf bei der Polizei und gab an, dass er soeben von dem Fahrgast mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Beschuldigte nahm zudem dem Taxifahrer wieder seinen Ausweis ab und flüchtete fußläufig in Richtung Schulzentraum. Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, u. a. mit dem Polizeihubschrauber, konnte der Beschuldigte bisher nicht ermittelt werden. Bei der Tatortaufnahme sind Spuren des Täters gesichert worden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: deutschsprachig - ca. 19 / 20 Jahre alt - 180 cm - schlank - dunkle, kurze Haare - Schwarze Kappe, weiße Elemente - Jeans - schwarze Jacke - weiße kleine Plastiktüte in der Hand. Der Beschuldigte dürfte im Nahbereich Waldbreitbach - Niederbreitbach wohnhaft sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise auf die Identität des Täters der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell