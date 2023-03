Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Linz, Linzhausenstraße (ots)

Am 29.03.2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall in Linz. Ein PKW-Fahrer musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt bremsen, da ein Fußgänger die Fahrbahn queren wollte. Der nachfolgende PKW-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Eine Insassin im vorausfahrenden Fahrzeug wurde durch die Kollision leicht verletzt.

