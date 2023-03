Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: mehrere Überholmanöver enden in Verkehrsunfall

Bruchertseifen (ots)

Am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich in Bruchertseifen, Bundesstraße 256, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein, in Richtung Altenkirchen fahrender Pkw innerhalb der Ortslage einen Kleintransporter. Anschließend bremste er sein Fahrzeug ab, sodass der Fahrer des Transporters auf den Pkw auffuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass sich die beiden Fahrzeugführer zuvor auf der Strecke von Wissen nach Bruchertseifen mehrfach gegenseitig überholt hatten. Dabei soll es zu gefährlichen Situationen gekommen sein. Gegen den 37-jährigen Pkw-Fahrer und den 63-jährigen Fahrer des Kleintransporters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise zu den Überholmanövern oder dem Unfallhergang.

