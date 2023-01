Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Restaurant - Täter bedient sich an Essen und Geld

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheibe zu einem Restaurant in der Paulinenstraße eingeworfen und sich dann an Getränken, Speisen und der Kasse bedient. Mit einem Stein zerstörte er die Verglasung des Lieferanteneingangs und öffnete so die Tür. Er aß und trank, nahm sich rund 100 Euro aus der Wechselgeldkasse und suchte im Anschluss das Weite. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 0.30 Uhr und 8.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Glasscheibe beschädigt

Unbekannte haben im Laufe des vergangenen Wochenendes ein Fenster der August-Friedrich-Osswald-Schule in der Stauffenbergstraße beschädigt und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Personen, die zwischen Freitag und Montagmorgen in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden, die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung eingeleitet hat.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden am Montagabend gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Kressbronn und der Landesgrenze zu Bayern. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung in Friedrichshafen unterwegs war, erkannte das Bremsen eines vorausfahrenden Autofahrers zu spät und fuhr wuchtig auf dessen Pkw auf. Dieser hatte seine Geschwindigkeit reduziert, nachdem er von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden war. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Am Wagen des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Auto-Heck wird dieser auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Erneut Wasserstoffflaschen gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte bereits zwischen Freitag und Sonntag mehrere Gasflaschen von einem Betriebsgelände in der Colsmanstraße gestohlen haben, waren sie offenbar in der Nacht auf Montag erneut am Werk. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr verschafften sich die Diebe ein weiteres Mal Zutritt zum Gelände und stahlen den bisherigen Erkenntnissen zufolge nochmals fünf Paletten mit insgesamt rund 65 Wasserstoffflaschen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss die zum Abtransport des Diebesguts, der offenbar über die Leutholdstraße erfolgte, einen Lastwagen benutzt hatten. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Fassade gerammt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen im Aspenweg gegen die Fassade einer Halle gestoßen ist und im Anschluss das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Wie der Sachschaden vermuten lässt, der sich auf rund 1.000 Euro beläuft, stieß der Unfallverursacher mit der Anhängerkupplung gegen das Gebäude und hinterließ ein Loch in der Metallfassade. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07543/96160 entgegen.

Überlingen

Auffahrunfall - drei beschädigte Pkw

Ein Auffahrunfall hat am Montag gegen 10.45 Uhr in der St.-Ulrich-Straße rund 9.000 Euro Sachschaden gefordert. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihr an einem Fußgängerüberweg stockte. Sie fuhr dem vorausfahrenden VW eines 57-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen Opel aufgeschoben wurde. Sowohl am Opel als auch am Wagen der Unfallverursacherin entstanden jeweils 2.000 Euro, am VW etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

