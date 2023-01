Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein Fahrzeuglenker an einem VW Golf verursacht, als er den Wagen am Montag zwischen 15.45 und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schützenstraße, Ecke O.E.W.-Straße angefahren hat. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Schlier

Einbrecher in ehemaligem Kuhstall

In das Gebäude eines ehemaligen Kuhstalles in Stöcklisberg ist ein Unbekannter zwischen Neujahr und vergangenen Montag eingestiegen. Der Täter kletterte vermutlich über ein Fenster in das Gebäude und zerstörte im Inneren eine Tür. Entwendet hat der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen nichts. Personen, in der genannten Zeit Verdächtiges an dem Gebäude beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Geldkasse gestohlen

Aus einem Seniorenzentrum im Anger wurde zwischen vergangenen Mittwoch und Montag eine Geldkasse gestohlen. Um an die Kasette zu kommen, brach der Dieb mit einem Werkzeug das Schloss eines Aktenschrankes auf, indem sich das Geld befand. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Brand in Garage - Person schwer verletzt

Aus noch ungeklärten Gründen ist am heutigen Dienstag gegen 8 Uhr in einer Garage in der Goethestraße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus, sodass das alleinstehende Gebäude nach kurzer Zeit im Vollbrand stand. Um ihre Pkw vor den Flammen zu retten, begaben sich die beiden Besitzer in die Garage. Ein 46-Jähriger verletzte sich bei dem Herausfahren und er erlitt schwere Verbrennungen durch die Flammen sowie den eingeatmeten Rauch. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, das gegenüberliegende Wohngebäude wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro beziffert.

Kißlegg

Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Schwere Verletzungen an der Hand hat ein Mitarbeiter in einem holverarbeitenden Betrieb in im Stolzenseeweg am Montagmorgen erlitten. Der 44-Jährige wollte die Messer der Hobelmaschine mit einem Mittel einreiben und übersah dabei, dass er eines der Messer nicht abgeschaltet hatte. Zwei Finger seiner Hand wurden durch die Maschine abgetrennt und durch eine Abgasanlage in ein Silo gesogen. Sie wurden zwar gefunden, waren aber nicht mehr zu retten. Der Mann wurde mit schweren Handverletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, wo er nun medizinisch versorgt wird.

Weingarten

Körperverletzung

Wegen wechselseitiger Körperverletzung ermitteln Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen zwei Männer, nachdem diese sich am Montag gegen 15.45 Uhr gegenseitig verletzt haben. Im Rahmen eines Streitgesprächs soll ein 22-Jähriger seinen 34-jährigen Kontrahenten an einer Bushaltestelle in der Waldseer Straße gegen die Brust gestoßen haben. Dieser wehrte sich, nahm den 22-Jährigen in den Schwitzkasten und stieß ihn gegen die Glasscheibe der Haltestelle. Beide Männer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Bad Waldsee

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss der 28-jährige Lenker eines BMW rechnen, nachdem er am Montag gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Im Ballenmoos" einen Wagen touchiert und das Weite gesucht hat. Zeugen beobachteten, wie der 28-Jährige beim rückwärts Ausparken mit seinem Pkw gegen einen Mercedes geprallt ist. Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, fuhr der Mann weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeibeamte konnten den Unfallverursacher ermitteln und bei der Staatsanwaltschaft anzeigen. Der Schaden am Mercedes wird auf rund 1.000 Euro, der am BMW auf 500 Euro beziffert.

Wolpertswende

Unbekannte beschädigen Arbeitsmaschine

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an einem Holzvollernter im Wald bei Mochenwangen verursacht. Die Täter beschädigten und beschmierten das Arbeitsgerät unter anderem mit Sprayfarbe. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

