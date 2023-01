Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstähle aus Pkw

Wegen mehrerer Diebstähle aus Autos ermittelt derzeit das Polizeirevier Ravensburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag erbeutete ein Täter in einer Tiefgarage in der Wilhelm-Macher-Straße ein Autoradio und Wertgegenstände aus einem geparkten Pkw. Wie genau es ihm gelang, das Fenster des grauen Renault Modus zu öffnen und in den Wagen zu gelangen, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Kuppelnaustraße wurde im Laufe des Sonntags ein Geldbeutel aus dem Handschuhfach eines geparkten blauen Audi TT gestohlen. Vermutlich verschaffte sich der Dieb ebenfalls über das Seitenfenster Zugang zum Innenraum des Pkw. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Königseggwald

Motorradfahrer stürzt

Wegen eines Fahrfehlers ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend in der Hauptstraße gestürzt und hat sich Verletzungen am Bein zugezogen. Der Mann kam mit dem Vorderrad seiner Maschine an den rechten Bordstein. Durch den ungewollten Kontakt strauchelte der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad und fiel, sodass er mehrere Meter über die Straße schlitterte. Der Schaden, der dadurch an seiner Maschine entstand, wird auf rund 800 Euro geschätzt. Er selbst wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Kindersitz gestohlen

Ein Dieb hat am Samstag vor einem Imbiss in der Poststraße einen Kindersitz gestohlen. Dessen Eigentümer hatte den Sitz zwischen 13 und 13.30 Uhr an das Schaufenster des Ladens gelehnt, um sein Fahrzeug besser entladen zu können. Eine Gruppe, die augenscheinlich aus einem Erwachsenen und zwei Kindern bestand, nahm in dieser Zeit den Sitz mit. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Maschinen, Werkzeug und Reifen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Gegenstände vom Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrages sind am Donnerstag aus einem Nebengebäude im Erlenweg gestohlen worden. Der Täter gelangte vermutlich mit einem in der Nähe des Gebäudes versteckten Schlüssels in das Objekt und stahl mehrere Werkzeuge und Maschinen sowie zwei Sätze Reifen. Wegen der Menge der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass der Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt hat, das, so hofft die ermittelnde Polizei, jemandem in der Tatzeit der Sackgasse aufgefallen sein könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell