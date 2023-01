Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen/ Kreisverkehr Nollhof

Trunkenheitsfahrt endet im Bachlauf

Ein Zeuge verständigte am frühen Samstagabend die Polizei, da dieser einen Pkw beim Kreisverkehr Nollhof zwischen den Abfahrten Jungnau und Nollhofstraße abseits der Fahrbahn im Graben feststellen konnte. Der Pkw stand in einem kleinen Bach und der Fahrer versuchte sich erfolglos aus der festgefahrenen Situation zu befreien. Als der Fahrzeuglenker bemerkte, dass er sich mit seinem Pkw nicht aus der Situation befreien kann, versteckte er sich vor Eintreffen der Polizei im angrenzenden Waldstück. Der Fahrzeuglenker konnte wenige Zeit später, ca. 400m tief, von den eingesetzten Polizeibeamten im Wald festgestellt werden. Grund hierfür war die deutliche Alkoholisierung des Flüchtenden. Aufgrund der Befreiungsversuche des Fahrzeuglenkers entstand ein Flurschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

