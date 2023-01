Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Auto angefahren und geflüchtet

Wie nachträglich angezeigt wurde, fuhr am Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw BMW eines 44-jährigen Geschädigten an, beschädigte diesen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am 3er BMW des Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von 15:30 - 16:45 Uhr auf dem Parkplatz beim Stadion Salem in der Schlossseeallee. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Salem unter Telefon 07553/82690 entgegen.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines parkend abgestellten BMW X1. Das Auto des 74-jährigen Geschädigten stand im betreffenden Zeitraum am Fahrbahnrand der Beethovenstraße abgestellt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.

Friedrichshafen

Gullideckel herausgehoben

Bislang unbekannte Täter hoben am Samstagmorgen, vor 02:00 Uhr am Bahnhofsplatz einen Gullideckel heraus. Ob es durch den nun offenen Schacht auf der Fahrbahn zu gefährlichen Situationen oder sogar zu einem schädigenden Ereignis kam, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell