Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

A96 / Leutkirch

Autofahrer nötigt andere Verkehrsteilnehmer

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr blendete ein Autofahrer durch mehrfaches betätigen seiner Lichthupe andere Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben eines geschädigten 47-Jährigen Fahrers eines Ford wurde er zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West von einem BMW-Fahrer durch Lichthupe und dichtes Auffahren bei hoher Geschwindigkeit genötigt von der linken auf die rechte Spur zu wechseln. In der Folge soll der BMW zunächst diesen Geschädigten links und dann weitere, auf der linken Spur fahrende Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt haben. Zeugen oder Geschädigte dieser Verkehrsvorgänge werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/90990 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Zeugensuche nach Faustschlag

Wie der 34-jährige Geschädigte bei der Polizei anzeigte, erhielt er am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr von einer männlichen Person einen Faustschlag ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich in einer Gaststätte in der Straße Obere Vorstadtstraße in Leutkirch. Der Geschädigte zeigte die Körperverletzung kurz nach dem Vorfall persönlich beim Polizeirevier Leutkirch an. Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf und dem Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Auto angefahren und geflüchtet

Bereits am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr befuhr ein heller Kleinwagen die Schlossstraße in Kißlegg. Ein Zeuge beobachtete, wie dieser Kleinwagen, der ein defektes Rücklicht gehabt haben soll, einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Space Star streifte und dessen Außenspiegel beschädigte. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rempertshofen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563/90990 entgegen.

A96 / Achberg

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr kam ein 27-jähriger BMW-Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und dann von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er die Mittelschutzplanke zwischen der Landesgrenze Baden-Württemberg zu Bayern und der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Sein 3er BMW musste, nicht mehr fahrbereit an der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete während der Unfallaufnahme den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Nur zur Bergung des Pkw musste die Autobahn in Fahrtrichtung München kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand dabei ein Rückstau von ca. 1,5 Kilometern, der sich kurze Zeit später wieder auflöste.

