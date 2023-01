Polizeipräsidium Ravensburg

Scheer

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 18.45 und 23 Uhr einen Ford beschädigt, der am Fahrbahnrand in der Donaustraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte im Anschluss davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Fahrzeug beim Ein- oder Aussteigen beschädigt

Einen Audi, der am Donnerstag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz Nord beim Kloster Sießen geparkt war, hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Fahrzeugtüre beschädigt. Hierdurch entstand an den Audi ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Weil der unbekannte Autofahrer offensichtlich davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Langholzzug verletzt - Polizei bittet um Hinweise

An einer Verkehrsinsel in der Donaustraße hat sich ein 60-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen, nachdem er gegen 17 Uhr von der ausschwenkenden Ladung eines Langholzzugs touchiert wurde. Der Radfahrer hatte an der Verkehrsinsel gewartet, als die Ladung des bislang unbekannten Sattelzugs bei dessen Abbiegemanöver ausscherte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des Gespanns, der seine Fahrt fortgesetzt hatte. Nicht auszuschließen ist, dass der Unfallverursacher den Vorfall gar nicht bemerkt hat. Hinweise zum Langholzzug und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Pkw erfasst beinahe Fußgänger - Polizei bittet und Hinweise

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer an einer Fußgängerampel in der Sießener Straße beinahe eine Mutter mit ihren beiden Kindern erfasst hätte. Der Fahrer des hellroten Kleinwagens hatte aus Richtung Ostrach kommend offensichtlich übersehen, dass die Fußgängerampel im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße grün und folglich seine Ampel rot zeigte. Er schnitt die Fußgänger, die sich bereits in der Fahrbahnmitte befanden. Die Mutter musste ihre Tochter zurückziehen, um einen Zusammenprall mit dem Fahrzeug zu verhindern, ihr Sohn konnte mit seinem City-Roller ebenfalls knapp ausweichen. Nachdem der Fahrer des roten Kleinwagens kurz abbremste, setzte er seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer des Kleinwagens geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Sigmaringen

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Beleidigung - Wurf mit Porzellan

Wegen einer Beleidigung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes wollten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochabend auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen einen 24-Jährigen kontrollieren. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigte diese und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Polizeiliche Unterstützungskräfte, die wegen des renitenten Auftretens des Mannes zu Hilfe eilten, wurden durch einen bis dato Unbeteiligten aus einem Gebäude heraus mit einem Porzellangegenstand beworfen. Ein Polizeibeamter wurde von dem Gegenstand getroffen und hierdurch leicht an der Hand verletzt. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige, der bereits im Verlauf des Tages durch sein Verhalten negativ aufgefallen war, wurde von den Polizisten ebenfalls in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier. Beide Beteiligten müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

