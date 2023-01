POL-VK: Überfall auf Discounter

Heusweiler (ots) - Heusweiler. Montag- auf Dienstagnacht schlug ein Unbekannter die hintere Seitenscheibe eines VW Polos in der Schillerstraße ein. Der unbekannte Täter entwendete einen Rucksack aus dem Fahrzeuginnern und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im gleichen Zeitraum wurde ein Peugeot 107 in unmittelbarer Nähe, ebenfalls in der Schillerstraße, von einem unbekannten Täter durchwühlt. Der Peugeot stand unverschlossen in einer lediglich ...

