POL-BI: U-Haft: Pkw-Diebe festgenommen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Dornberg - Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Nacht auf Freitag, 29.04.2022, Zugang zu einer Praxis an der Dornberger Straße und versuchten in unmittelbarer Nähe in ein Kosmetikstudio sowie ein Eiscafé einzubrechen. Zwischen Donnerstag, 20:15 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, beschädigte ein Einbrecher die Eingangstür der Massagepraxis zwischen einer Seitenstraße der Dornberger Straße und der Mönkeberger Straße. Im ...

mehr