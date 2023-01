Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gasflaschen gestohlen

Unbekannte haben sich am vergangene Wochenende unerlaubt Zutritt zu einem Betrieb in der Colsmanstraße verschafft und dort zahlreiche Wasserstoffflaschen gestohlen. Die Täter verwendeten beim Abtransport der acht Paletten offenbar einen Hubwagen, um diese mutmaßlich im Bereich der Leutholdstraße auf einen größeren Lastwagen zu verladen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Friedrichshafen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt haben dürfte. Personen, die insbesondere zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag auf dem Firmenareal und im Bereich Colsmanstraße / Leutholdstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Bei Rot über die Ampel - Autofahrer mutmaßlich unter Drogen

Mit Konsequenzen muss ein 20-jähriger Autofahrer rechnen, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagabend im Stadtgebiet gestoppt haben. Aufgefallen war der Mann, als er offensichtlich bei für ihn roter Ampel in den Kreuzungsbereich der Ailingerstraße / Goethestraße einfuhr und dabei der Streife die Vorfahrt nahm. Bei der Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht, dass der 20-jährige Pkw-Lenker auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Da ein Drogen-Vortest positiv auf mehrere illegale Substanzen reagierte, musste der junge Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen zu. Die Fahrt durfte er im Anschluss nicht mehr fortsetzen.

Überlingen

Autotransporter abgebrannt

Hoher Sachschaden ist am Montagmorgen beim Brand eines Autotransporters auf der Bundesstraße 31n zwischen Überlingen und Stockach entstanden. Gegen 6.15 Uhr gingen erste Notrufe zu den Flammen auf Höhe Hödingen ein. Löschversuche des 52-jährigen Fahrers und weiterer hinzugekommener Verkehrsteilnehmer scheiterten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der gesamte Transporter, auf dem sieben Hybrid-Fahrzeuge geladen waren, bereits in Vollbrand. Gegen 8 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer, bei dem es immer wieder kleinere Explosionen gab, gelöscht. Sowohl der Lastwagen, als auch die geladenen Autos wurden vollkommen zerstört, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen nach auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht zum jetzigen Stand von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Aktuell ist die Bundestraße aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Kran im Einsatz ist, voll gesperrt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Dabei wird auch geprüft, inwiefern der durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogene Straßenbelag erneuert werden muss. Neben der Polizei und zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz. Eine Umleitung ist derzeit eingerichtet.

Deggenhausertal

Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Grünwanger Straße / Wittenhofer Straße. Ein 66 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem Renault von Grünwangen kommend auf die Wittenhofer Straße einfahren und übersah dabei den VW einer von rechts kommenden 31-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 2.500 Euro, am VW Golf der 31-Jährigen etwa 3.000 Euro Sachschaden

