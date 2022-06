Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Immer wieder Betrugsversuche mit Gewinnversprechen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 23.06.2022 gegen 19 Uhr wurde eine 42-jährige Koblenzerin Opfer eines Betrugsversuchs mit Gewinnversprechen. Die Geschädigte hatte zuvor auf eine E-Mail mit Gewinnspiellink reagiert und dort ihre Mobilnummer hinterlegt.

Zur genannten Tatzeit erhielt sie dann einen Anruf, dass sie 600 Euro im Zuge dieses Gewinnspiels gewonnen habe. Sie gab dem Anrufer sodann persönliche Daten preis, wie etwa ihre Adresse und die IBAN-Nummer ihres Kontos. Zum Erhalt des Gewinnes sollte sie jedoch zunächst ein Abonnement über 77 Euro abschließen. Erst nach Zustimmung dämmerte ihr, dass sie Opfer eines Betrugsversuchs war. Sie widersprach dem Abo, woraufhin der Anrufer aggressiv wurde und ihr mit Konsequenzen drohte. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

Die Polizei Koblenz warnt in dem Zusammenhang: Seien Sie misstrauisch bei solchen Gewinnversprechen, egal ob per E-Mail oder Telefon. Geben Sie keine persönlichen Daten preis, insbesondere keine Kontodaten. Es handelt sich um eine übliche Masche des Call-Center-Betrugs, dass zunächst Geld überwiesen werden muss, um den angeblichen Gewinn zu erhalten.

Wer sich persönlich zum Thema Telefonbetrug informieren oder beraten lassen möchte, kann am heutigen Freitag, den 24.06.2022 von 10 - 17 Uhr und am Samstag, den 25.06.2022 von 10 - 15 Uhr am Löhrrondell in Koblenz den Präventionsstand des Polizeipräsidiums Koblenz aufsuchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell