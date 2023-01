Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Autofahrerin gerät auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr

Zwei schwerverletzte Personen mussten am Sonnabend nach einem Autounfall auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 20-Jährige rutschte gegen 19.15 Uhr mit ihrem BMW auf der glatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Nissan-Lenkerin. Beide Fahrzeuge kamen infolge des Aufpralls von der Fahrbahn ab und schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Die 22 Jahre alte Fahrerin des Nissan wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Pkw. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Pfullendorf

Mann alkoholisiert hinterm Steuer

Beamte des Polizeiposten Pfullendorf haben am Sonntagabend einen Autofahrer kontrolliert, der alkoholisiert in der Franz-Xaver-Heilig Straße unterwegs gewesen ist. Ein Atemalkoholtest beim dem 66-Fahrzeuglenker lag über dem Grenzwert von 0,5 Promille. Der Mann musste deshalb seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf die Polizeiwache begleiten. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Pfullendorf

Autofahrer übersieht geparktes Taxi

Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in der Hans-Thoma-Straße ein Taxi übersehen, das am Fahrbahnrand geparkt war und ist auf dieses aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Pkw des Unfallverursachers die Airbags und der eingebaute Fußgängerschutz im Bereich der Motorhaube aus. Der 67-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 10.000 Euro beziffert.

