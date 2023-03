Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Einsatz eines Rettungshubschraubers

Altenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, den 30.03.2023 gegen 15:00 Uhr. Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw Smart befuhr die B 256 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur B 8 fuhr ein weiterer Pkw der Marke Ford. Dieser musste verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren. Aus bisher ungeklärter Ursache, fuhr der Fahrer des Pkw Smart auf den Pkw Ford auf, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000, -- EUR entstand. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahmen brach der Fahrer des Pkw Smart zusammen, sodass eine medizinische Versorgung erforderlich war. In der Folge musste der 41-jährige mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die B 256 wurde zur Verkehrsunfallaufnahme kurzfristig komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell