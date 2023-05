POL-WAF: Warendorf. Im Streit Pfefferspray gesprüht

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beging am Mittwoch, 17.5.2023, zwischen 13.25 Uhr und 14.30 eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Ratsstiege in Oelde. Der Flüchtige fuhr gegen einen silbernen BMW X3, der auf dem Rathausparkplatz stand und beschädigte diesen am Heck. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

