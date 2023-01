POL-MI: Mutmaßlich alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle

Petershagen (ots) - Erneut haben Unbekannte größere Mengen Kabel in Petershagen entwendet. Diesmal suchten die Täter eine Baustelle an der Dingbreite in Lahde auf. Nachdem sie offenbar im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 8 Uhr die Zuleitungen der Stromverteilerkästen durchtrennten, konnten die Täter im Anschluss mit mehreren hundert Metern Starkstromkabel entkommen. Der Beuteschaden beläuft sich nach ...

