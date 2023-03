Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Ladendieb landet im Gefängnis

Kiel (ots)

Am heutigen Vormittag (29.03.) haben Bundespolizisten einen Mann mit mehreren Haftbefehlen festgestellt. Er geriet in den Fokus der Beamten, weil er in einem Geschäft, im Kieler Hauptbahnhof, etwas gestohlen hatte. Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Gegen 07:30 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei durch eine Mitarbeiterin des ortsansässigen Einkaufmarktes darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ladendieb gerade das Geschäft verlassen hat. Durch die Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige noch im Bahnhof festgestellt und kontrolliert werden. Das Stehlgut, eine Dose Bier, führte er mit sich. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten dann fest, dass gegen den Mann mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen. Durch zwei Staatsanwaltschaften wurde der Mann per Haftbefehl, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gesucht. Der 31-Jährige wurde verhaftet und mit auf die Dienststelle der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof genommen, wo ihm die Haftbefehle eröffnet wurden.

Insgesamt beträgt die Freiheitsstrafe der beiden Haftbefehle zusammen knapp zwei Jahre (1 Jahr 11 Monat und 24 Tage). Durch die Bundespolizei wurde der deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

