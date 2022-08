Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Blitz schlägt in Motorboot ein

Waren (ots)

Am frühen Abend des 26.08.2022 schlug ein Blitz in ein Motorboot ein, welches in der Marina Neustrelitz in der Zierker Nebenstraße am Zierker See lag. Es kam zu einem Feuer auf dem Boot und das Oberdeck brannte komplett herunter. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages befanden sich keine Personen an Bord. Nach dem Löschen des Brandes durch die Feuerwehr Neustrelitz wurde das Boot aus dem Wasser geborgen. Am Boot entstand ein Totalschaden von geschätzten 20000 Euro.

