PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brände+++Körperverletzung+++Diebstahl aus Pkw+++Zigarettenautomat angegangen+++Raub unter Jugendlichen+++Einbruch in Schwimmbad+++Unfälle+++Trunkenheitsfahrten

Bad Schwalbach (ots)

+++Brände:

1. Brand in Jugendgalerie

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Freitag, 16.06.23, 19:40 Uhr

Am Freitagabend kam es im Rathaus in Bad Schwalbach in einer Kinder- und Jugendgalerie durch einen brennenden Mülleimer zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Der Mülleimer befand sich in einem verschlossenen Raum. Personen befanden sich nicht mehr in den Räumlichkeiten Es wird von Fahrlässigkeit ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 EUR.

2. Brand in Artztpraxis

Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Sonntag, 18.06.2023, 07:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldeten Anwohner Brandgeruch aus einer Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort konnte aus einem Fenster Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Praxis und konnte einen Schwelbrand unter der Decke löschen. Auslöser vermutlich technischer Defekt eines Lüfters. Verletzt wurde niemand. Zum Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei weitergeführt.

+++Körperverletzung

Niedernhausen, Quellenweg, Samstag, 17.06.23, 04:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger Mann aus Niedernhausen auf dem Verbindungsweg zwischen Quellenweg und Obernhäuser Weg von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und dann grundlos zu Boden gerissen und gewürgt. Als der Angegriffene sich wehrte, lies der Unbekannte ab und flüchtete.

Beschreibung des Täters: ca. 180 cm, männlich, normale Statur, heller Hauttyp, helle, kurzrasierte Haare, schwarzes T-Shirt mit heller Schrift, dunkle Hose

Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter Telefon 06126-93940 entgegen.

+++Diebstahl aus Pkw

Eltville am Rhein, Am Hanach, Freitag, 16.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 17.06.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Am Hanach aus einem geparkten Mercedes eine Geldbörse entwendet. Auf welche Art der Pkw geöffnet wurde, ist unklar.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Telefon 06123-90900 entgegen.

+++Zigarettenautomat angegangen

Taunusstein, Wünostraße, Freitag, 16.06.2023, 23:45 Uhr bis Samstag, 17.06.2023, 13:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbkannte, einen Zigarettenautomaten in der Wünostraße aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Telefon 06124-70780 entgegen.

+++Raub unter Jugendlichen

Eltville am Rhein, Bahnhof, Samstag, 17.06.2023, 17:00 Uhr

Zwei Jugendgruppen trafen am Samstagnachmittag am Eltviller Bahnhof aufeinander. Im Verlauf eines Streites wurden zwei weibliche Geschädigte der einen Gruppe von zwei weiblichen Beschuldigten (alle Beteiligten 13-14 Jahre alt) der anderen Gruppe geschlagen und getreten. Einer Geschädigten wurde die Handtasche entrissen und Bargeld entwendet. Weiterhin ging das Handy der anderen Geschädigten zu Bruch, als es ins Gleisbett geworfen wurde.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Telefon 06123-90900 entgegen.

+++Einbruch in Schwimmbad

Niedernhausen, Quellenweg, Sonntag, 18.06.2023, 02:40 Uhr

Zur genannten Zeit drangen unbekannte Täter auf das Gelände des Waldschwimmbades in Niedernhausen ein und brachen dort eine Mitarbeiterumkleide auf. Diese und angrenzende Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Die Täter wurden vermutlich durch Badepersonal vor Ort gestört und flüchteten ohne Beute.

Der Sachschaden beträgt etwa 500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter Telefon 06126-93940 entgegen.

+++Unfälle:

1. Pkw überschlagen

Hohenstein, L3032 zw. Hennthal und Strinz-Margarethä, Freitag, 16.06.2023, 20:30 Uhr

Am Freitagabend kam ein mit vier Personen besetzter Ford Mondeo auf dem Weg von Hennethal nach Strinz-Margarethä in einer Linkskurve von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-jährige Fahrer aus Dornburg sowie ein 19-jähriger Mitfahrer aus Hahnstätten wurden leicht verletzt, zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Der Fahrer wurde zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, die anderen Unfallbeteiligten bedurften keiner weiteren medizinischen Behandlung.

Am Fzg. entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnwagen löst sich bei Überholmanöver

Kiedrich, Waldstraße, Samstag, 17.06.2023, 10:40 Uhr

Großes Glück hatten am Samstagmorgen zwei Radfahrer, die in der Waldstraße von einem gelösten Wohnwagen von der Straße abgedrängt wurden. Ein 42 Jahre alter Fahrer aus Kiedrich fuhr mit seinem Wohnwagengespann auf der Waldstraße in Richtung Hausen v.d.H. Beim Überholen einer 5-köpfigen Radfahrergruppe löste sich plötzlich der Wohnanhänger vom Pkw und drängte 2 Radfahrer in den Straßengraben. Ein 59 Jahre alter Radfahrer aus Nieder-Olm verletzte sich leicht bei dem Sturz. Der Wohnanhänger landete auch in der Böschung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

Unfallfluchten:

1. Aarbergen, Limburger Straße, Do. 15.06.2023, 19:00 Uhr bis Fr. 16.06.2023, 08:00 Uhr

In Rückershausen wurde im Tatzeitraum ein am Fahrbahnrand geparkter Citroen C1 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

2. Idstein, Löherplatz, Fr. 16.06.2023, 13:43 Uhr bis Fr. 16.06.2023, 14:46 Uhr

Am Freitag wurde in der genannten Zeit ein im Parkhaus Löherplatz abgestellter Volvo X60 durch ein anderes parkendes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

3. Idstein, Limburger Straße, Fr. 16.06.2023, 17:30 Uhr

Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Döner-Imbiß beschädigte ein schwarzer Kleinwagen den Anhänger von einem Wagengespann, das zum Entladen in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes stand. Am Steuer des schwarzen Kleinwagens hätte eine ältere Dame gesessen.

Es entstand Sachsachaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

+++Trunkenheitsfahrten

1. Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, Freitag, 16.06.2023, 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag geriet ein 61 Jahre alter Geisenheimer in der Dr.-Schramm-straße mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und verursachte beinahe einen Frontalzusammenstoß. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers wurde ein Alkoholwert von etwa 1,9 Promille festgestellt.

Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Geisenheim, Fliegerdenkmal, Freitag, 16.06.2023, 22:30 Uhr

Am Freitagabend nahm ein 25 Jahre alter Fahrer aus Bonn mit seinem Pkw einer Polizeistreife in Höhe des Fliegerdenkmals die Vorfahrt. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Der musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Bad Schwalbach, B260, Sonntag, 18.06.2023, 07:45 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Zeuge einen deutlich unsicher fahrenden Audi auf der B260 in Richtung Kemel. Bei der Kontrolle des Fahrers durch die alarmierte Streife wurde erheblicher Alkoholgenus festgestellt. Der 44 Jahre alte Fahrer aus Ergeshausen erreichte beim Alkotest einen Wert von 2,6 Promille.

Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Aarbergen, Untig Mühl, Freitag, 16.06.2023, 15:45

Am Freitagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Krankenfahrstuhlfahrer wegen auffälliger Fahrweise kontrolliert. Auch dieser hatte einen Alkoholwert von etwa 1,35 Promille.

Der 42 Jahre alte Mann aus Aarbergen musste sich ebenso einer Blutentnahme unterziehen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

