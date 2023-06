PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist zugange +++ Beim Geldwechseln bestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist zugange,

Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, 14.06.2023, 15.40 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Taunusstein-Bleidenstadt einer 44-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Mann soll gegen 15.40 Uhr auf dem Waldweg zwischen dem Skatepark und der Eisernen Hand vor der Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Exhibitionist soll 25-35 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß sowie stämmig gewesen sein und schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er ein bläulich/violettes Tanktop, eine schwarze kurze Hose, graue Turnschuhe und eine graue oder blaue Umhängetasche. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Beim Geldwechseln bestohlen,

Idstein, Am Hexenturm, 14.06.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend gelang es einer Trickdiebin der Verkäuferin eines Geschäftes in der Straße "Am Hexenturm" mit der sogenannten "Wechselfalle" Bargeld abzuluchsen. Die Frau erschien gegen 18.00 Uhr in dem Geschäft und täuschte vor, einen Artikel kaufen zu wollen. Während des anschließenden Bezahlvorganges brach die "Kundin" den Kauf jedoch ab, nahm ihr Geld wieder zurück und verließ das Geschäft. Später musste die Geschädigte dann das Fehlen zweier Geldscheine feststellen. Diese hatte die Trickdiebin offensichtlich beim vorangegangenen Geldwechsel unbemerkt an sich genommen. Die Diebin soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,50-1,55 Meter groß sowie eher dick gewesen sein und lange schwarze Haare gehabt haben. Vor ihrem Bauch habe sie eine schwarze Handtasche getragen. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell