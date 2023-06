PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparklatz +++ Fußgänger leicht verletzt - Beteiligte Autofahrerin gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht auf Einkaufsmarktparklatz, Idstein, Wiesbadener Straße, 13.06.2023, 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14.45 Uhr parkte der Geschädigte seinen blauen VW ID.4 auf dem Parkplatz des Marktes in der Wiesbadener Straße. Als er dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, wies sein Pkw frische Beschädigungen im linken Heckbereich auf. Die unfallverursachende Person hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Fußgänger leicht verletzt - Beteiligte Autofahrerin gesucht, Idstein, Weiherwiese, 13.06.2023, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)In Idstein wurde am Dienstagvormittag ein 52-jähriger Fußgänger bei einer Unfallflucht leicht verletzt. Der 52-Jährige lief zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr den Gehweg der Weiherstraße in Richtung Escherstraße entlang. Als er dann beim Kreisel den Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde er von dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw an der Hand touchiert. Da sich die Fahrerin das grauen Autos unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt nun die Idsteiner Polizei. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

