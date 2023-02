Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Kalenborn-Scheuern (ots)

Am 25.02.2023 gegen 14:37 Uhr befuhr ein bisher Unbekannter die L10 aus Richtung Oberbettingen kommend in Fahrtrichtung Kalenborn-Scheuern. Hinter ihm befanden sich zwei weitere PKWs.

An der Einmündung zur K33 wollte der unbekannte Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Duppach abbiegen und trat abrupt auf die Bremse. Hierdurch mussten die hinter ihm fahrenden PKWs ausweichen. Der letzte PKW musste seinen PKW nach rechts lenken und fuhr in die dortige Böschung. Es entstand hierbei lediglich Sachschaden. Der abbiegende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell