POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle

Wittlich (ots) - Am Sonntag, 26.02.2023 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage nahe des Parkplatzes "Rommelsbach" in Wittlich. Hier kam es aus derzeit unbekannter Ursache im Bereich zwischen einer Gartenlaube und einem Gewächshaus zu einem Brand, welcher beide Gebäude stark beschädigte. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich, das DRK und die Polizei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich ...

