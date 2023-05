POL-VIE: 230512 Viersen: PKW erfasst Fußgänger beim Abbiegen und verletzt diesen leicht

Kempen (ots) - Am Freitag, 12.05.23 versuchten unbekannte Täter im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schaephuysener Straße einzubrechen. Sie versuchten das Wohnzimmerfenster der Wohnung in Abwesenheit der Mieter aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten die Täter jedoch nicht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder ...

mehr