Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230512 Kempen-Tönisberg: Versuchter Einbruchdiebstahl in eine Wohnung

Kempen (ots)

Am Freitag, 12.05.23 versuchten unbekannte Täter im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schaephuysener Straße einzubrechen. Sie versuchten das Wohnzimmerfenster der Wohnung in Abwesenheit der Mieter aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten die Täter jedoch nicht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen unter der Telefon-Nr.: 02162-377-0. (437)

