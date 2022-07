POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots) - (br.) In dem Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 20:15 Uhr, ist durch bislang unbekannte Täterschaft eine Frikadelle, gespickt mit blauen Giftkügelchen, an der Anschrift Schipperkamp, in Höhe einer Parkbucht der Hausnr. 26, in Nordsehl abgelegt worden. Ein Hund hatte die Frikadelle bereits in der Schnauze gehabt und konnte gerade noch rechtzeitig am Fressen gehindert werden. Zeugen zum ...

