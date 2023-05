POL-VIE: Willich: Verkehrskontrolle - Drogentest positiv

Nettetal-Kaldenkirchen/Tönisvorst-Vorst/Brüggen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uh, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, haben Unbekannte an einem Haus an der Kölner Straße in Kaldenkirchen zwei Kupferfallrohre von je etwa zwei Metern Länge abmontiert und abtransportiert worden. In der gleichen Nacht, zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 7.30 Uhr am ...

mehr