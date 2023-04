Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Bränden in Kleingartenanlage

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0380

Am Sonntagabend (16. April, 19:30 Uhr) und am Montagvormittag (17. April, 11:30 Uhr) brannten zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage Dietrich Keuning in Dortmund-Wickede. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Zum ersten Brand wurde die Polizei Dortmund am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr gerufen. Zeugen versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Gartenlaube stand komplett in Flammen.

Der zweite Brand in der Kleingartenanlage ereignete sich am Montagvormittag um 11:30 Uhr. Hier brannte zunächst ein Schuppen neben der Laube. Das Feuer schlug schließlich auf diese über. Es handelt sich hierbei um einen Totalschaden.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder verdächtigen Personen geben können: 0231/132-7441.

